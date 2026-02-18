

日経225先物は11時30分時点、前日比610円高の5万7220円（+1.07％）前後で推移。寄り付きは5万6950 円と、シカゴ日経平均先物（5万7085円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後には5万6780円まで上げ幅を縮める場面もみられたが、売り一巡後はロング優勢のなかで5万7170円まで上昇。中盤にかけて5万7000円を割り込む場面もあったが、終盤にショートカバーを誘う形で上へのバイアスが強まり、5万7320円まで買われた。



戻り待ち狙いのショートに抑えられる動きもあったが、5万7000円処での底堅さが意識されるなか、終盤にかけてのショートカバーを誘う形になった。ボリンジャーバンドの+2σ（5万7780円）が射程に入ってくる可能性はありそうだが、週足の+2σが5万7550円辺りに位置しているため、オプション権利行使価格の5万7500円水準で強弱感が対立しそうである。ただ、同バンドを明確に上抜けてくる局面に入ってくるようだと、ショートカバーを誘う形で上へのバイアスが強まろう。



NT倍率は先物中心限月で15.00倍と横ばいで推移。一時15.04倍まで上昇する場面もみられたが、+1σ（15.13倍）での推移が継続しており、NTロングでのスプレッド狙いを難しくさせている。一方で、下値は75日移動平均線（14.93倍）が支持線として意識されている。



株探ニュース

