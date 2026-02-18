花角知事は18日の会見で、5月に行われる次の知事選への出馬を表明しました。



18日の会見で、一般会計総額1兆1698億円の新年度予算を発表した花角知事。

その説明終了後－



■花角英世知事

「意思を固めた。3期目を目指す挑戦をすることにしたいと思います。」



3期目を目指すことを決意した花角知事。

理由については－



■花角英世知事

「予算を執行していくこと。住みやすい新潟・活力のある新潟にしていくための事業を盛り込んだつもり。持続可能で暮らしやすい新潟であり、活力のある新潟を実現していきたい。」



知事選は5月14日告示、31日投開票です。