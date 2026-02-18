フィギュアスケートの女子ショートプログラムが17日（日本時間18日）、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、初出場の中井亜美がトリプルアクセル（3回転半）を決めて首位発進した。北京五輪銅メダルの坂本花織が2位、千葉百音が4位につけ、日本勢による表彰台独占の可能性も出てきた。

■史上4人目のトリプルアクセル

17歳の中井は冒頭、大技トリプルアクセルに成功。これで勢いに乗ると、ルッツ―トーループの連続3回転も着氷。笑顔をのぞかせ、後半の3回転ループも決めた。レベルの高いパフォーマンスを披露し続け、演技終了時には両手を上げてガッツポーズを繰り出した。

日本女子が五輪の舞台でトリプルアクセルを成功させたのは、伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く、史上4人目の快挙。17歳は最年少となった。

78.71点を叩き出し、首位発進を決めた中井は「トリプルアクセルもしっかり決まりました。練習からすごく調子が良かったので、『この大舞台で絶対に決めるんだ』という強い気持ちが氷に伝わって、着氷につながったのかなと思います」と振り返った。

■「最後の最後まで楽しむ」

海外専門メディア『Golden Skate』も中井のコメントを紹介。憧れの浅田と同じくトリプアクセルを決めたことについて、「夢がかなったような気持ちです。本当にとてもうれしいです。この舞台でそれを成功させることで、テレビで見ている人たちが、かつて自分がそうだったように、そこから刺激や勇気を感じてくれたらいいなと思います」と話した。

また、「今日はいつも通り、試合前に必ず読む浅田真央さんと羽生結弦さんの本を読みました。いつも読んでいるので、気持ちが落ち着いて自信が持てるんです。だから読んで本当によかったです」と話し、出陣前のルーティンが力になったと明かした。

フリーは19日（同20日）に行われ、SP首位の中井は最終24番で演技を行う。「ショートをすごくいい形で終えられたので、フリーも自信を持って挑みたいです。この舞台を最後の最後まで楽しむ気持ちで頑張ります」と意気込んだ。