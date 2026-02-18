　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比710円高の5万7240円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7253.46円に対しては13.46円安。出来高は1万9541枚となっている。

　TOPIX先物期近は3814ポイントと前日比49.5ポイント高、現物終値比0.95ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57240　　　　　+710　　　 19541
日経225mini 　　　　　　 57240　　　　　+710　　　358869
TOPIX先物 　　　　　　　　3814　　　　 +49.5　　　 29606
JPX日経400先物　　　　　 34485　　　　　+475　　　　2647
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　 +21　　　　3178
東証REIT指数先物　　　　　1995　　　　 +19.5　　　　 104

株探ニュース