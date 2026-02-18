日経225先物：18日正午＝710円高、5万7240円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比710円高の5万7240円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7253.46円に対しては13.46円安。出来高は1万9541枚となっている。
TOPIX先物期近は3814ポイントと前日比49.5ポイント高、現物終値比0.95ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57240 +710 19541
日経225mini 57240 +710 358869
TOPIX先物 3814 +49.5 29606
JPX日経400先物 34485 +475 2647
グロース指数先物 748 +21 3178
東証REIT指数先物 1995 +19.5 104
株探ニュース
