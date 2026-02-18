大雪の日が続く青森県 雪大好きな柴犬・はちくんも、あまりの積雪に困惑気味!?
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年2月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」が住む青森県では、毎日のように大雪が続き、かなりの積雪になっているそう。そこで、大雪が降った日の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】あまりの積雪量で開かなくなったドアと、困惑するはちくんたち
--動画では、あまりの積雪量に庭へのドアが開かなくなっていましたが、こういったことはよくありますか？また、玄関ドアは積雪が多くても開くような作りになっているのでしょうか？
【はちくんママ】庭へのドアが開かなくなることは少ないですね。我が家の庭には風が強く吹き込むのですが、庭にある雪山がさらに大きくなることはあっても、ドア付近にはあまり積もらないんです。動画の日はたまたま風がなく、しんしんと降った雪が積もったようでした。一方で、玄関には大きなポーチがあるので、積雪は関係なく外に出られます。風が強く吹いても、ドア前に雪が溜まるようなことはないですね。
雪国では玄関前に「風除室」を設置しているご家庭も多く、うちも庭へのドアに風除室をつけるか検討したのですが、結局は「その都度除雪しよう」ということになりました。我が家は庭へのドアが開かなくても、玄関のドアが開くような作りになっているので、なんとかなっているんですよね。
--散歩コースにもかなり雪が積もっていましたが、雪国ならではの散歩の苦労や気をつけていることはありますか？
【はちくんママ】散歩コースは、冬になったら変更しています。いつもはリンゴ畑を横目に農道を歩くのですが、住宅がない農道は除雪されないため、泣く泣くコース変更をしているんです。広い道では基本的に歩道を歩きますが、除雪されない期間や除雪が間に合っていないときは車道を歩くことになり、これがかなり危ないんですよね…。道路が雪でグチャグチャだったり、凍結していたりするので、車が突っ込んでこないかとヒヤヒヤしながら散歩しています。
それから、除雪された道って実はかなり滑りやすいんです。雪国特有の“滑らない歩き方”があるようですが、青森6年生になる私は、まだその歩き方を習得できていません。子どものころからやっていれば簡単なのかもしれませんが、けっこう難しいんですよね(笑)。
--はちくんが庭の雪山に登っていましたが、高いところが好きなのでしょうか？また、降りるのに躊躇していましたが、飛び降りるのは苦手ですか？
【はちくんママ】はちは高いところが好きですが、実はかなりビビりなので、軽く登れる程度の高さの山がいいみたいです。飛び降りることができないのも、怖がりなせいですね。そんなに危ないことをしないので安心ですが、妹柴のいちごと比較すると、だいぶ運動音痴な感じに見えます(笑)。
--庭で遊んだあと、なかなか家に入りたがらないときはどうしていますか？
【はちくんママ】雪山の上で佇んでいて、呼んでもこちらに来ないことはよくあります。基本的には戻ってくるのを待ちますが、寒い日はおやつで釣って室内に入ってきてもらっています。拒否柴も、食欲には勝てないみたいですね(笑)。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
