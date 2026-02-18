寒冷前線が近づき天気下り坂に 山沿い中心に雪の降り方強まりそう【これからの天気(2月18日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸各地に強風・波浪注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。
今夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風・ひょうに注意ください。
◆18日(水)これからの天気
寒冷前線が近づくため、天気は下り坂に向かうでしょう。次第に雪や雨が降り、カミナリを伴うこともありそうです。
夜は、山沿いを中心に雪の降り方が強まる見通しです。
降水確率は、夜にかけて各地とも50%以上と高くなっています。
◆18日(水)の予想最高気温
最高気温は、8～11℃の予想です。
昨日より4℃前後高く、3月中旬並みでしょう。
積雪の多い地域では、ナダレに注意ください。
