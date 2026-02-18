これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸各地に強風・波浪注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。

今夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風・ひょうに注意ください。





◆18日(水)これからの天気

寒冷前線が近づくため、天気は下り坂に向かうでしょう。次第に雪や雨が降り、カミナリを伴うこともありそうです。

夜は、山沿いを中心に雪の降り方が強まる見通しです。



降水確率は、夜にかけて各地とも50%以上と高くなっています。





◆18日(水)の予想最高気温

最高気温は、8～11℃の予想です。

昨日より4℃前後高く、3月中旬並みでしょう。



積雪の多い地域では、ナダレに注意ください。