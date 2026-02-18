マクドナルド「バリューセット」、2・25より新サービス プラス200円で「フラッペ＆スムージー」追加可能に
日本マクドナルドは25日より、セットメニュー「バリューセット」のセットドリンクとして、McCafeのフラッペとスムージーをプラス200円（税込）で追加できるサービスを開始する。
【画像】追加可能となるフラッペ＆スムージー
マクドナルドのフラッペ、スムージーは2023年7月に販売開始となった。
バリューセットは、好きなバーガー・サイドメニュー・ドリンクを自由に組み合わせて注文できるセットメニュー。同セットではこれまでも、プレミアムローストコーヒーや炭酸ドリンク、マックシェイク、追加料金でカフェラテやキャラメルラテなど、30種類以上のドリンクの中から選ぶことができたが、フラッペ、スムージーもご注文可能となる。ランチやディナーのほか、午前10時30分までの「朝マック」のバリューセットでも注文可能。
なお、McCafe by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）併設店舗限定で販売されているフラッペ、スムージーや、今後全国発売される期間限定のフラッペ、スムージーも対象となる。
【画像】追加可能となるフラッペ＆スムージー
マクドナルドのフラッペ、スムージーは2023年7月に販売開始となった。
バリューセットは、好きなバーガー・サイドメニュー・ドリンクを自由に組み合わせて注文できるセットメニュー。同セットではこれまでも、プレミアムローストコーヒーや炭酸ドリンク、マックシェイク、追加料金でカフェラテやキャラメルラテなど、30種類以上のドリンクの中から選ぶことができたが、フラッペ、スムージーもご注文可能となる。ランチやディナーのほか、午前10時30分までの「朝マック」のバリューセットでも注文可能。
なお、McCafe by Barista（マックカフェ バイ バリスタ）併設店舗限定で販売されているフラッペ、スムージーや、今後全国発売される期間限定のフラッペ、スムージーも対象となる。