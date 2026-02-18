凶悪犯罪者役を宮野真守＆敏腕女刑事役を伊瀬茉莉也 漫画『K-9』PV公開
漫画『K-9〜警視庁公安部公安第9課異能対策係〜』の作品公式PVが公開された。
【動画】ネットで大反響！宮野真守＆伊瀬茉莉也が出演『K-9』PV
凶悪犯罪者と激闘の日々を送る敏腕女刑事「緋月 恋（ひづき れん）役」を伊瀬茉莉也、恋に惚れ、狂気的な愛を捧ぐ凶悪犯罪者「朧 悠士郎（おぼろ ゆうしろう）」役を宮野真守が担当している。
■K-9〜警視庁公安部公安第9課異能対策係〜あらすじ
罪を犯すことで発現する異能、通称「罪（シン）」。「罪」によって凶悪犯罪が蔓延る中、警視庁捜査一課の刑事・緋月恋は、日夜激闘の日々を送っていた。そんな中、新たに設立された異能対策捜査班「公安第9課」への異動を命じられた恋は、そこで臆病者の刑事・朧悠士郎と出会う。朧と共に異能事件捜査に向かう中、明らかとなる9課の秘密、そして朧の正体とは──!?
