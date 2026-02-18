乃木坂46増田三莉音『Seventeen』専属モデルに決定「全力で向き合います」 初登場カット公開
アイドルグループ・乃木坂46の増田三莉音（16）が、3月2発売の『Seventeen』（集英社刊／以下、セブンティーン）春号に、セブンティーン専属モデルとして初登場することが決定した。同グループの6期生で、高校1年生の増田は、新学期制服特集や現役セブンティーンモデルが全員登場するプロフィール企画で、そのフレッシュな姿を披露する。
【別カット】カワイイ！フリル袖で見つめる増田三莉音
■増田三莉音 コメント
乃木坂46、6期生の増田三莉音です。この度、セブンティーンの専属モデルを務めさせていただくことになりました！このような機会とご縁をいただけたこと、そして、今こうして皆さまにご報告が出来ていること、心から幸せに思います。セブンティーンという、温かく素敵な場所で活動させていただけることへの感謝を胸に、また、誌面に立つ一人として恥じない存在でいられるよう、日々努力を重ね、自分自身を磨き続けてゆきたいです。大きく成長できるよう、全力で向き合います。変わらず見守っていただけましたら、うれしいです！どうぞよろしくお願いいたします。
【プロフィール】増田三莉音（ますだ・みりね）
2009年11月1日生まれ（高1）。大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女。女性アイドルグループ乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月〜）。乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞。
春号の表紙には、2021年〜2025年の「ミスセブンティーン」（以下、ミスST）を受賞し、専属モデルとして活躍中の女子高生モデル9人が登場。ミスST2021受賞の葛西杏也菜（高3）、ミスST2022受賞の河村ここあ（高3）と滝口芽里衣（高2）、ミスST2023受賞の松本麗世（高3）と宮迫翠月（高2）、ミスST2024受賞の高橋快空（高＝はしごだか／高3）と稲光亜依（高2）、ミスST2025受賞の堀口真帆（高2）と梶原叶渚（高1）の9人が飾る表紙を先行解禁する。
