ベッキー、「ここから始まりました」テレ東に感謝 デビュー時の映像に視聴者「懐かしい」「おはガールだったんだ」
タレントのベッキーが17日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。芸能界デビューの始まりとなったテレビ東京に感謝を伝える一幕があった。
【写真】”祖父”のお宝を持って『なんでも鑑定団』にゲスト出演したベッキー
ベッキーは中学生の頃、同局の子供向けバラエティー番組『おはスタ』のおはガールとしてデビュー。番組では当時の懐かしい映像が公開された。
スタジオに登場したベッキーにMCの福澤朗が「『おはスタ』が始まりだったんですね？」と確認。ベッキーは「そう！ここから始まりました」と言い「感謝、感謝」と周りに手を合わせて感謝した。
持ち込んだ“お宝”はメルクリン社の鉄道模型。「日本の母方のおじいちゃんが持っていたもの」だそう。本人評価額は30万円としたが、結果は10万円。ただ、鑑定した鉄道模型店「ボンジュック」オーナーの波多野茂氏は「非常に興味深いおもしろい。良い模型ですよね」と評した。
視聴者からは「ベッキーおはガールだったんだ」「ベッキーはおはスタ始まりだったか」「おはスタベッキー懐かしい」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。24日午後9時54分終了予定。
