菊池風磨、“キスまで持っていく手つなぎデート術”を本気指南 『小峠地蔵とお狐風磨』4週連続放送へ
timeleszの菊池風磨が、21日から4週連続で放送されるテレビ東京『小峠地蔵とお狐風磨』（深1：25）に出演する。「小峠地蔵」の第8弾は、菊池を同志に加えてスタジオトーク番組に大変身。願い事が書かれた絵馬が掛かる稲荷神社を舞台に、小峠地蔵とお狐風磨が、町の人々の“人には言えない”願い事に耳をかたむける。
【写真】大爆笑する小峠地蔵＆お狐風磨
「姉との喧嘩で女性が苦手に…！人生初彼女ができた奥手男性の願い事 手のつなぎ方を教えて」「毎日『なんて日だ！』を振られる…小峠激似男性の願い事 『なんて日だ！』をマスターしたい」「電話応対日本一！クレーム対応の神様の願い事 私をクレームで興奮させて！」「『もうネタ切れです…』クラスのお笑い係をやる小学生の願い事 ギャグを考えて！」「家に帰るとすぐに服を脱がされる…！妻の願い事 旦那の異常な潔癖症が治りますように」「小峠地蔵のお友達ののかちゃんの願い事 小峠さんに弟になってほしい」など癖の強い願い事を4週にわたって届ける。
予想の遥か斜め上をいく願い事の数々に、小峠と菊池も思わず絶句、そして爆笑。「そんな願い、ある!?」の連続にスタジオは大揺れ。さらに、お狐風磨が“キスまで持っていく手つなぎデート術”を本気指南（!?）。あの決めゼリフ「なんて日だ！」のガチ指導もさく裂。しまいには、小峠地蔵＆お狐風磨がまさかの“鬼クレーマー化”など、願い事をきっかけにトークは想定外の方向へと転がり続ける。
第2夜は 中堅芸人の情けない願い事SPとして、アンガールズ・田中卓志の願い事「山根にもっと売れてほしい」「若者の音楽が聞き取れますように」や、平成ノブシコブシ・吉村崇の願い事「スケベを直したい！」、まわりまって全員が同期芸人だという小峠・田中・吉村ら中堅・中間管理職芸人ならではのちょっと人には言いにくい「願い事」を聞いていると…まさかのドタバタ展開となる。
また小峠地蔵ファンの「欲しい！」をカタチにした番組グッズを販売へ。ファンから寄せられたアイデアをもとに、投票を経て商品化が決定。20日正午から受注販売を開始する。
■小峠英二（バイきんぐ）＆菊池風磨（timelesz）
小峠：風磨くん、いろいろお話を聞きましたけれども、どうでした？
菊池：いや、そもそもなんで、俺狐なんですか？笑
小峠：いや、そうね！いやでもすごい似合ってるよ。
菊池：小峠さんも似合ってます！ルイスレザーくらい似合ってます！
小峠：もっと似合ってるわ！革ジャンの方は！でも、この番組はずっと一人でやっていて「同志が欲しい！」とオンエアでも言っていたので風磨くんと一緒にやれて心からうれしかったですね。
菊池：いやそれにしても、出ていただいた方の「願い事」全部が全部面白かったですね。
小峠：そうだね！聞いた話本当にどれも面白かったな…。
菊池：鈍器で殴られたぐらいの衝撃がありました。「宝くじ3億当たった人の人生」とか、聞きたい！と思っていた話が多かったです。と思ったら、急に「手のつなぎ方を教えて！」みたいなピュアな相談とかもあったり、結構振り幅が大きかったですね。
小峠：いや、面白かった。なんか全く予想だにしない角度の願い事とか、やっぱ俺も聞きたかった人の話が多くて興奮しました。ぜひご覧いただきたいと思います。
