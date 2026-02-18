ACEesは“なんのエース”？先輩・ふぉ〜ゆ〜が深堀り 深田竜生が自信「最強です」
4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が、19日午後4時から配信される音楽番組『Star Song Special Season2』第11回に出演。MCは天野ひろゆき（キャイ〜ン）が務め、ふぉ〜ゆ〜がSpeciaLとのスペシャルコラボで「大丈夫さ」を披露。ACEesはオリジナル曲「Acing out」＆嵐「Troublemaker」をパフォーマンスする。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
さらにACEesは嵐の「Troublemaker」をカバー。「Acing out」の曲フリでは、深田竜生が「がっつりヒップホップを踊るカマす曲なので、頑張ります！」と意気込み、浮所飛貴が「振りに“走る”動きが組み込まれているので、そこにも注目してください」とアピール。すると最後に佐藤龍我が“予想外の一言”を放つ。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回はふぉ〜ゆ〜とACEesが対面。深田は「（ふぉ〜ゆ〜との）接点めっちゃあります！」といい、松崎祐介のことを“師匠”と慕っていると告白。その真相とは。一方、浮所は辰巳雄大と同じ英会話レッスンを受けているといい、「辰巳くんは英語ペラペラです！マジですごいんです」と大絶賛だ。
本題のトークが始まると、浮所が「ふぉ〜ゆ〜」のグループ名について深掘り。辰巳や福田悠太がグループ名の由来を明かす。その後、同じ質問が“スイッチ”する場面では、MCの天野が「ACEesメンバーのなかで、皆はそれぞれ“何のエース”なのか、宣言していこうよ！」と提案。作間龍斗は「意外とそれを話す機会がなかった！」と自分の強みを考察していく。ダンスが好きな那須雄登は「今年やろうと思っている」という野望を語り、浮所は「めっちゃミーハー」な性格ゆえに発揮できている自身の長所を分析。
深田は“あること”で「最強です」と自信を見せてスタジオの笑いを誘い、佐藤は「100個以上持っている」という私物のコレクションについて語っていく。一方、ふぉ〜ゆ〜はそれぞれ“何のエース”なのか。福田から、MCの天野も「嘘でしょ？」と驚いたほど衝撃の告白が飛び出す。
その後もトークは白熱し、越岡裕貴は同い年の松崎に「言いたいこと」をぶちまけるほか、ACEesの浮所も深田へ「言いたいこと」を発表。自身の“クセ”を指摘されて照れ笑いを見せる深田だったが、実はふぉ〜ゆ〜の中にも密かに心当たりがあるメンバーがいるようで…。さらに話題は「アイドル人生で感動した景色」について。福田は過去の“あるライブ”を挙げ「自分たち自身も感動していたけど、それ以上にお客さんたちが…」と明かし、ACEesも「めっちゃいい話」と感銘を受ける。
さまざまな話題で盛り上がるなか、ふぉ〜ゆ〜の松崎はクセの強いキャラをいかんなく発揮。トーク後のACEesによる反省会では、“あるACEesメンバー”が身内に見せる雰囲気と、松崎の雰囲気が重なっていたことが話題に上がる。名前を挙げられた本人も「自分はたぶん（松崎と）同じ素質を持っていると思う」と認め始める。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
さらにACEesは嵐の「Troublemaker」をカバー。「Acing out」の曲フリでは、深田竜生が「がっつりヒップホップを踊るカマす曲なので、頑張ります！」と意気込み、浮所飛貴が「振りに“走る”動きが組み込まれているので、そこにも注目してください」とアピール。すると最後に佐藤龍我が“予想外の一言”を放つ。
本題のトークが始まると、浮所が「ふぉ〜ゆ〜」のグループ名について深掘り。辰巳や福田悠太がグループ名の由来を明かす。その後、同じ質問が“スイッチ”する場面では、MCの天野が「ACEesメンバーのなかで、皆はそれぞれ“何のエース”なのか、宣言していこうよ！」と提案。作間龍斗は「意外とそれを話す機会がなかった！」と自分の強みを考察していく。ダンスが好きな那須雄登は「今年やろうと思っている」という野望を語り、浮所は「めっちゃミーハー」な性格ゆえに発揮できている自身の長所を分析。
深田は“あること”で「最強です」と自信を見せてスタジオの笑いを誘い、佐藤は「100個以上持っている」という私物のコレクションについて語っていく。一方、ふぉ〜ゆ〜はそれぞれ“何のエース”なのか。福田から、MCの天野も「嘘でしょ？」と驚いたほど衝撃の告白が飛び出す。
その後もトークは白熱し、越岡裕貴は同い年の松崎に「言いたいこと」をぶちまけるほか、ACEesの浮所も深田へ「言いたいこと」を発表。自身の“クセ”を指摘されて照れ笑いを見せる深田だったが、実はふぉ〜ゆ〜の中にも密かに心当たりがあるメンバーがいるようで…。さらに話題は「アイドル人生で感動した景色」について。福田は過去の“あるライブ”を挙げ「自分たち自身も感動していたけど、それ以上にお客さんたちが…」と明かし、ACEesも「めっちゃいい話」と感銘を受ける。
さまざまな話題で盛り上がるなか、ふぉ〜ゆ〜の松崎はクセの強いキャラをいかんなく発揮。トーク後のACEesによる反省会では、“あるACEesメンバー”が身内に見せる雰囲気と、松崎の雰囲気が重なっていたことが話題に上がる。名前を挙げられた本人も「自分はたぶん（松崎と）同じ素質を持っていると思う」と認め始める。