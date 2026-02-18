関西2大大御所が絶賛する人気うどん店を調査…今夜『水野真紀の魔法のレストラン』
きょう18日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では、【寒くても並びたい！ 真冬の行列グルメ★食通･上沼恵美子絶賛うどん店を大調査】を届ける。
【写真】上沼恵美子が大絶賛した北九州発祥のうどんチェーン店
今回、一年の中で最も寒くなるこの時期でも並びたい“真冬の行列グルメ”が続々登場。6年連続ミシュランガイドビブグルマンに掲載された大阪・西大橋の人気店「美糸」の“真冬の行列グルメ”は、国産和牛の肩ロースを豪快にのせた「国産和牛しゃぶ肉のおうどん」。熱々のおだしをかけ、くぐらせて食べる肉は絶品で、番組レギュラーの長野博は「おだしのうま味がまとわりついてちょうどいい」と舌鼓を打つ。
店名の「美糸」は「美しい糸＝うどん」のことで、店主がこだわり抜いている麺は、北海道、九州、三重県産の3つの地域の小麦粉を独自の配合でブレンドし、温度を変えて2回熟成させた舌触りとのどごしの良いやわらかい細麺。そんな細麺と最高に合うのが「特製カレーおうどん」で、関西の大御所・上沼恵美子がYouTubeの撮影で来店した際に食べて絶賛した逸品とあって、ゲストで関西を代表するシンガーソングライターの円広志はスープをひと口すすった後、高笑いしてから「おいしいわぁ」と声をこぼし、麺を食べてからも「うまい！」と大絶賛する。
リポーターのスマイル・瀬戸洋祐は「スタジオの円さんもこれを食すと、関西の2大大御所が食べたことになる」とコメントするが、相方のウーイェイよしたかが「ほぉ〜、ホンマやね」とあまり納得していない感じで返すと、スタジオは爆笑に包まれる。
料理コーナーでは、「神戸北野ホテル」山口浩シェフが寒い日に食べたくなる、あったかグルメのレシピを紹介。和の調味料を使ってうま味をさらに引き立てた「山口流 ごちそうクラムチャウダー」を披露する。
