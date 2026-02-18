TOMORROW X TOGETHER、“トップモデル級”端正なスーツ姿披露 メンバーを独自のキーワードで紹介
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、27日発売の雑誌『Oggi』4月号特別版（小学館）の表紙を飾る。
【場面写真】まるで王子様！気品ただようTOMORROW X TOGETHER
TOMORROW X TOGETHERは、表紙に加え、人気「スーツ企画」に登場。5人がスーツを着こなし、会社員を演じる12ページの特大企画となる。
今回の舞台は、韓国・ソウル。総合商社に勤務し、今春から韓国エリアを担当することになった“あなた”を現地オフィスで待っていたのは、TOMORROW X TOGETHERの5人だった。そんな夢のような「ソウル出張ストーリー」を送る。
韓国のリアルなオフィスで撮り下ろしており、全員がトップモデル級のスタイルで着こなすスーツ姿は圧巻のひと言。社員証を首に下げた演出や、仕事中のふとした瞬間にドキッとする“働く彼ら”の姿が満載となる。
ボリューム満点の撮り下ろしカットと共に特集の随所に散りばめられたQ＆Aも掲載。「もし出張に訪れた同僚に韓国の魅力を伝えるなら？」「自分にとって“仕事”とは？」「もしTOMORROW X TOGETHERで会社をつくるなら？」といった、本企画ならではの質問に対する5人の個性豊かな回答を届ける。
さらに、メンバーが自らチームの強みを分析し、他メンバーを独自のキーワードで紹介するセルフプレゼン企画も。同号では人気ジュエリーブランドの撮り下ろし企画にも登場している。
【場面写真】まるで王子様！気品ただようTOMORROW X TOGETHER
TOMORROW X TOGETHERは、表紙に加え、人気「スーツ企画」に登場。5人がスーツを着こなし、会社員を演じる12ページの特大企画となる。
今回の舞台は、韓国・ソウル。総合商社に勤務し、今春から韓国エリアを担当することになった“あなた”を現地オフィスで待っていたのは、TOMORROW X TOGETHERの5人だった。そんな夢のような「ソウル出張ストーリー」を送る。
ボリューム満点の撮り下ろしカットと共に特集の随所に散りばめられたQ＆Aも掲載。「もし出張に訪れた同僚に韓国の魅力を伝えるなら？」「自分にとって“仕事”とは？」「もしTOMORROW X TOGETHERで会社をつくるなら？」といった、本企画ならではの質問に対する5人の個性豊かな回答を届ける。
さらに、メンバーが自らチームの強みを分析し、他メンバーを独自のキーワードで紹介するセルフプレゼン企画も。同号では人気ジュエリーブランドの撮り下ろし企画にも登場している。