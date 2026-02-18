タレント薬丸裕英（59）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。アイドル時代の自身を振り返り「あの時代にネットがあったら絶対干されてる」と語った。

伊集院光は、シブがき隊時代の薬丸について「当時の男性アイドルからしたらとんがっている人だったし、正直何年かでいなくなるタイプの人」と率直に表現。元同局プロデューサーの佐久間宣行氏も「正統派のアイドルの人気はありながらも、発言はアイドルじゃない発言をされていた」と薬丸の異端ぶりを語った。

現在は同局朝の情報番組「なないろ日和！」でMCを務めるなど司会者としての顔が知られるが、伊集院が「想像してました？この芸能人生」と尋ねると、薬丸は「いやあ、人は変わるんですねえ」としみじみ。「多分あの時代にネットがあったら、もう僕干されてると思います。絶対干されてます」と断言した。

また「芸能界って『おはようございます』っていうじゃないですか。おかしくね？って言ってたんです。何で昼とか夜におはようございますって言うんだって。『めんどくせえやつ来たな』って思われていたと思う。そういうタイプだった」と自身に苦笑い。「若気の至りで逆らっていた自分はいたなと思うんですけど」としつつ、「だから、昔僕と仕事をした人は『絶対あいつとは二度と仕事したくない』と思ってると思う」と振り返った。

伊集院が「今だったら注意してあげたい行動は？」と質問すると、「ちゃんと人にはあいさつしなさいって」と反省していた。