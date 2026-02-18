す、凄いのキタァアア！！【3COINS】初心者でも挑戦しやすい♡「新作ネイルグッズ」

いつものネイルをワンランクアップさせたいなら【3COINS（スリーコインズ）】のネイルグッズをチェックしてみて。プチプラなのはもちろん、セルフネイル初心者でも挑戦しやすいアイテムが揃っています。今回はそのなかから、注目の「新作ネイルグッズ」をピックアップ。手元を美しく整えれば、気分も上がりそう。

グラデーションネイルが簡単に楽しめる

【3COINS】「グラデーションパレット／and us」\330（税込）

グラデーションネイルが簡単にできる、チップ付きのパウダーパレット。トントンとパウダーを重ねることで、ふんわりとしたグラデーションが完成します。公式オンラインストアでは「単色使いや2色の組み合わせでアレンジを楽しめます」と紹介されていて、これひとつでアートの幅が広がりそうです。

香りにも癒されそう！ 気軽に爪先の潤いケア

【3COINS】「ネイルオイル／and us」\330（税込）

持ち運びにも便利なペンタイプのネイルオイル。気になるときに気軽に指先のケアができそうです。公式オンラインストアによると「春の華やかな香り漂うフリージアの香り」とのこと。指先に潤いをプラスしながら、気分もリフレッシュできるかも。

甘皮ケアで仕上がりの美しさアップ

【3COINS】「キューティクルソフトナー／and us」\330（税込）

公式オンラインストアで「爪周りのキューティクルを簡単すっきりケア」と紹介されているネイルケアアイテム。塗って甘皮をケアすることで、ネイルの仕上がりの美しさに差がつきそうです。チューブの先端を使って甘皮を押し上げられるので、特別な道具を使わなくていいのも嬉しいところ。

ぷっくり立体感のあるネイルシール

【3COINS】「3Dネイルシール／and us」\330（税込）

貼るだけで細かなネイルアートが完成するネイルシール。立体感のある3Dタイプで、存在感のある指先を演出できそうです。3COINSは、ネイルシールやネイルパーツの種類が豊富。ぜひ好みのデザインを探してみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri