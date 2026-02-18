1.猫の分離不安を引き起こしてしまう

猫がかわいくて、いつも一緒にいたい。猫の飼い主さんなら、多くの人がそう思っていることでしょう。近年では、在宅ワークの普及や、猫も完全室内飼いにするなど、猫と飼い主さんが一緒にいられる時間は多くなっているといいます。

しかし、常に一緒に過ごしていると、困ったことも引き起こしてしまう恐れがあるのです。それが猫の「分離不安」です。飼い主さんとべったりしすぎるあまり、ひとりで上手に過ごすことができません。

飼い主さんが外出しようものなら、寂しさと不安で、粗相やものを壊すなどの問題行動を起こしてしまうのです。ストレスから体調を崩してしまうこともあります。

2.人間関係に支障をきたす

仕事中や、外出中も常に猫のことを考えている…そうなると、家を空けるのもためらわれてしまいます。仕事を休みがちになったり、大切な友人の誘いも断ってばかりでは問題です。仕事や人付き合いにも悪影響を及ぼしてしまうでしょう。

また、すべてを猫優先にしてしまうので、自分自身の健康を損ねてしまったり、猫にお金を使いすぎてしまうという懸念もあります。

3.愛猫を失ったときのペットロスが深刻に

猫の寿命は人間よりずっと短いものです。猫を飼い始めるということは、いつかは別れのときを迎えるということ。それがわかっていても、愛猫との別れはつらいものですよね。

猫を失ったばかりの頃は、ペットロスに陥ることがあります。それでも時間がたてば、少しずつ立ち直っていくものです。

ただ、あまりにも猫に依存しすぎていると、ペットロスも深刻になってしまいます。反対に、猫が飼い主さんとの別れを経験した場合も、ロスに近い状態になることがあるそうです。依存が強すぎると、猫にも悲しい思いをさせてしまいます。

愛猫との適切な距離感とは？

猫へのお世話や愛情表現はとても大切なことです。しかし、常にそばにいて構ってあげればいいというものではありません。

猫は本来単独行動の動物です。ひとりで過ごす時間も必要なのです。そのためにも、猫の習性に合った環境を整えてあげましょう。

猫には高い場所や薄暗く狭い場所が必要です。キャットタワーを用意してあげたり、なければ家具の配置を工夫してもいいでしょう。キャットハウスなどがあると、怖いことがあったときに逃げ込むことができますし、誰にも邪魔されたくないときにゆっくり休むことができます。

そのうえで、猫が甘えたそうなときにはスキンシップをしたり、飼い主さんとの遊びの時間も確保し、愛情も十分伝えてあげて下さいね。

まとめ

猫は身近で、家族のような存在です。子どものように愛情を注いであげているかもしれません。

もちろん、猫を大切に思うのは悪いことではありません。ただ、度が過ぎてしまうと、飼い主さんも猫も不幸にしてしまう恐れがあるのです。

猫がひとりで過ごせるよう配慮してあげながら、飼い主さんも自分自身の生活を大事にしましょう。お互いに良い距離を保つことで、一番良い関係を築けるのではないかと思います。

(獣医師監修：葛野宗)