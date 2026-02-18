食後のデザートにしよーーッ！！【コストコ】次、買いたい♡「スイーツ」

疲れを癒してくれるスイーツは、気が向いたときに気軽に食べられると嬉しいもの。【コストコ】のスイーツは容量も多く、家族や友人とシェアしたり、ティータイムや食後のデザートとして少しずつ食べたりするのにもぴったりです。そこで今回は、店舗に立ち寄ったらチェックしたいおすすめスイーツを紹介します。

いつでも気軽におうちカフェ

おしゃれなおうちカフェを気軽に楽しむのであれば、ホイップクリームとカットいちごのトッピングが華やかな「いちごのミルフィーユ」がおすすめ。ミルフィーユは、あらかじめ1個ずつカットされているため、切り分けが不要なところも嬉しいポイント。カットするたびにパイ生地が崩れる心配がないので、最後のひと切れまで可愛い見た目を楽しめます。

たっぷりクリーム & コスパもGood

@potipoti212さんが「大きなシュークリームにクリームぱんぱん」と紹介している「カスタードシュークリーム」。「サクサクのシュー生地」なのだそうで、たっぷりクリームと相まって食べ応えが十分にありそう。さらに、「これで1個200円しないとか素敵すぎる」とコメントしているように、美味しさはもちろん、1個あたりのコスパの良さで、マニアたちからの大絶賛を集めそう。

春っぽさを満喫できそう！

コストコでおなじみの【プレシエ】の「クレープバウム」に新作フレーバーが登場。「クレープバウム いちご味」は、いちご風味のクリームで、春らしい味わいが楽しめます。薄く焼かれ何重にも巻かれた生地の間に、いちご風味のクリームがみっちりとサンド。見た目もボリュームも、満足感たっぷりかも。@hirokostyle33さんいわく「苺らしい酸味も加わっている」そうなので、程よい甘酸っぱさを期待できそうです。

見た目も味もおしゃれなチーズケーキ

「ピスタチオ チーズケーキ 2個入」は、なんといっても見た目のおしゃれさがポイントに。チーズタルトの上に、ピスタチオスプレッドとローストピスタチオがたっぷりとトッピングされており、@hirokostyle33さんによると「とても濃厚で、滑らかな口どけ」なのだとか。見た目も味もおしゃれな仕上がりで、優雅なひとときを楽しみたいときにぴったりです。

自宅で気軽に満足度の高い「スイーツ」を楽しむなら、さまざまな大容量スイーツが選べる【コストコ】に足を運んでみて。冷凍保存ができるタイプを選べば、複数のスイーツを気分に合わせて食べられるので、いつでもおうちカフェが楽しめるはず。注目商品は完売していることも多いので、見かけたらぜひ手に取ってみてください。

writer：河合 ひかる