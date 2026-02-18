槙野監督はマテ茶、シュタルフ監督は水筒を持参

開幕したばかり明治安田Jリーグ百年構想リーグで指揮を執る監督たちの珍しい“ティータイム”風景が反響呼んでいる。

現役時代からプレー以外でも注目度の高かった元日本代表DF槙野智章監督はやはりベンチにいても存在感は抜群だ。今季から藤枝MYFCの指揮官となった槙野監督は2月14日に行われた第2節松本山雅FC戦で中継カメラにカップに入った飲み物をストローで飲む姿が映し出されて話題に。試合後には飲んでいたのがマテ茶だったことも明らかになった。

一方で、SC相模原のシュタルフ悠紀リヒャルト監督は水筒を持参して試合中に水分補給する姿を披露。こちらもこれまでにあまり見かけることのないスタイルとしてファンの関心を集めた。

Jリーグの公式YouTubeチャンネルでは「両監督のティータイム!?」と映像が公開。すると、ファンからは「どっちもかっこよすぎやろ」「水筒良いね」「水筒最高すぎるわ」「マリンボブに憧れる槙野」「面白い切り口」などのコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）