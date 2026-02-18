白崎凌兵のゴールもあり町田が首位通過

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は2月17日に各地でリーグステージ最終節の試合が行われ、FC町田ゼルビアが成都蓉城（中国）に3-2で勝利して首位通過を決めた。

前半25分にMF白崎凌兵が決めた衝撃ゴラッソが話題を呼んでいる。

町田は新外国人FWイェンギが先制して迎えた前半25分、左サイドからのパスをゴール正面にいた白崎が、エリア外から右足を一閃。足を振り切らずにミートを意識した一撃は、アウトに掛かって伸びながらゴール右上に突き刺さった。横からのパスをダイレクトで合わせた難易度の高いミドルを決めた32歳は、両手を広げて喜びを表現した。

このゴールもあり、3-2で制した町田は、8試合を終えて勝ち点を17に伸ばすことに成功。他クラブから逆転される可能性がなくなり、初出場にして東地区首位での決勝トーナメント進出が決まった。

DAZN公式Xがこのゴラッソを公開すると、ファンも驚愕。「すんごいゴールだな」「シラさんらしい美しいゴラッソ」「ロベカルのような強烈な無回転も魅力的だけど、こうした技ありのシュートもいい」「ホント、このシュートは難しい」「マジでなんだこの軸足操作！？」「白崎全盛期のミドル！」「めっちゃ素晴らしいシュート」「異次元の弾道！」と反応していた。

清水エスパルスでキャリアをスタートし、多くのクラブを渡り歩いた32歳は2024年に町田へ期限付き移籍で加入すると翌年に完全移籍へ移行。2019年に鹿島アントラーズで出場して以来となるアジアの舞台で輝きを放っている。（FOOTBALL ZONE編集部）