レアルFWヴィニシウスが決勝弾

スペインの名門レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが強烈な一撃を決め、チームを勝利に導いた。

レアルはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の16強入りをかけたプレーオフ第1戦でベンフィカ（ポルトガル）とアウェーで対戦した。16強へのストレートインを逃すリーグフェーズ最終戦と同じ対戦相手という因縁の中、後半の立ち上がりにヴィニシウスが魅せた。

左サイドでボールを受けてドリブルで進出すると、ペナルティーエリアの角よりも厳しい角度まで入ってから中を向いて右足シュートを放つ。これがゴール右上に巻いて落ちる鮮やかな弾道で吸い込まれ、1-0の決勝ゴールになった。

ファンからは「驚愕ゴラッソ」「やっぱすげえ」「目が覚めた」「ゴラッソエグすぎだろ」「上手すぎ」「実況解説のお二人も驚嘆」「やばすぎる」「理不尽なゴール」「キーパーもこれは無理」「声出た」と、さまざま驚きのコメントが寄せられている。

この際のゴールセレブレーションの際に相手選手が行った人種差別的な発言が大きく取り上げられているものの、ゴール自体はブラジル代表エースの面目躍如というべき素晴らしい一撃。あらためて、その能力の高さを見せつけた。（FOOTBALL ZONE編集部）