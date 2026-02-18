インタビュー企画「Ｒｅａｌ」では、２月から「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」（ノノガ）から誕生した７人組ガールズグループのＨＡＮＡ（ハナ）のメンバーを毎月紹介します。第１弾は圧倒的なパフォーマンススキルを持つＮＡＯＫＯ（ナオコ）。２５日（２３日デジタル配信）発売の初アルバム「ＨＡＮＡ」については「自分たちで作詞作曲した曲もあって楽しかった」と笑顔を見せた。３月からの初めてのツアーには「自分たちのやりたいこともある」とも。自身の音楽のルーツやデビューまでの苦労、メンバーについても聞いた。

アルバムにはデビューシングルの「ＲＯＳＥ」をはじめ既存８曲と新録の「Ｂｌｏｏｍ」「ＡＬＬ ＩＮ」など全１１曲が収録されている。「ＡＬＬ ＩＮ」ではメンバー全員で作詞作曲を手掛けている。

「曲作りに関しては最初の方は持ち帰る子もいましたが、４人ぐらいで固まって、バーってメロディーを入れたりして、それからアイデアを持ち寄って『ああだ、こうだ』と言っていくスタイルで進めました。詞の方はみんなでソファに座ったりして、あっちこっちでそれぞれのパートを考えて、私はＣＨＩＫＡとＫＯＨＡＲＵと３人でパートを作りました。一緒の空間にいることで物事がスムーズに運んだと思います」

アルバムに先駆け、先月２８日にはアニメ「メダリスト」第２期のオープニング主題歌となるニューシングル「Ｃｏｌｄ Ｎｉｇｈｔ」が発売された。

「どんな時に聴いても、元気になるまではいかなくても『ポジティブな道はきっと見つかるんだ』と思える曲です。私は『転んだ数だけ―』とか『この夢だけは離さない』という歌詞がめっちゃ好きです。ＨＡＮＡとしては挑戦的な曲でした。ずっとグルーヴが必要な感じになるので、レコーディングはみんな『難しい』と言っていました。でも歌えば歌うほど、どんどん良くなっていきました」

３月７日から初のツアー「Ｂｏｒｎ ｔｏ Ｂｌｏｏｍ」がスタートする。

「セトリを含めて『構想なう』です（笑）。ちゃんみなさんをはじめ、演出家さんと一緒に考えていますが『絶対にこれはやろう。ここはこれだろう』みたいなのはあって想像を膨らませているところです。デビュー直前の単独ライブでは『会場には味方しかいない』と、７人がグッと集中力を高めステージに出ていましたが、今回のツアーはドンとした品のあるステージになると思います」

卓越したダンスやボーカル力を持つＮＡＯＫＯの音楽スキルは、タイで培われたようだ。

「私、タイで生まれたんです。タイって、その時から音楽があふれる所で、お母さんも音楽好きでいっぱい曲を聴いていて、常に音楽がある環境で育ちました。ちっちゃい時のアルバムを見ると、エアマイクで歌っている写真もあります。その頃から『私も踊る』と言っては現地の“みずかけ祭り”とかで踊っていましたし、よく家でもパーティーをしていて、音楽が流れる中でいっぱい人が踊るみたいな雰囲気でした。それで小学生の時に『プロのダンサーになりたい』と思ってダンスを始めました」

プロデビューを目指して多くのオーディションを経験したが、常に背水の陣で臨んでいたそうだ。

「スクールに入ってからは、家族が送り迎えもレッスン代も払ってくれるので『絶対に実らせないといけない』という気持ちになっていて、オーディションを受ける度に『これが最後だ』というぐらい全力で臨もうと決めていました。一度お金も時間もすごくかかるオーディションがあって、お母さんに『このオーディションをこういう形で生かして、何年後にデビューします』とプレゼンしたこともあります。その審査に通って、（活動拠点の）東京に出てきてからノノガを知って、路線を変更しました」

ノノガではプロデューサーのちゃんみなから「文句なし」「ぜひ化け物になってほしい」と絶賛されたが、心に残るコメントがあった。

「自分がオーディションで『大丈夫』と自信を持てるきっかけは『実力の暴力』と言ってもらったことです。ちゃんみなさんは人に対して名前や肩書じゃなくて、話をして人間のところでちゃんと向き合う人だというのは音楽を聴いて伝わっていたので、ダンスや歌だけじゃなく『人として私の全部を見てくれたんだ』と思うとグッときました。帰り道では『自分がいるのはここだ。ここに受かるしかない』と。やっと居場所を見つけた感じがして、泣きながら家に帰っていました」

今後の目標は。

「楽曲制作はめっちゃ、やりたいですね。過去に作った作品もあって、そこには自分のやりたいモノが詰め込まれています。当時よりも音楽の知識も増えているので、今の自分だったら過去に作った作品をどうパワーアップできるのかと思うと、すごい気になります（笑）」

常に物事に愚直に取り組む姿勢の裏には彼女なりの覚悟があってのもの。規格外のポテンシャルがどう発揮されるか楽しみだ。（ペン・国分 敦）

◆ＮＡＯＫＯが見たメンバー

▼ＣＨＩＫＡ「繊細です。よくパワフルといわれますが、その強さってどっから来たのか。いっぱい泣いて努力して強くなった人なので、それが伝わってほしい」

▼ＪＩＳＯＯ「完璧主義で、全部の物事を丁寧に捉えて丁寧にこなす人。一緒にいる時間もたくさんあって、いっぱい話をして多くのことを教えてくれました」

▼ＹＵＲＩ「カリスマです。ちゃんみなさんが『圧倒的なカリスマ性を持っている』とおっしゃっていましたが、マジでそうだなと思う時が何回もあります」

▼ＭＯＭＯＫＡ「彼女は私に敬語をやめさせて、タメ口にさせてくれた人。そのおかげでみんなと仲良くなれました。入り口を作ってくれた人です」

▼ＫＯＨＡＲＵ「ダンスや音楽に対して考え方が似ていて結構、双子だと思います。属性は全然違うけど、何か向かうモノがあった時に一緒に向かえますね」

▼ＭＡＨＩＮＡ「彼女は優しいの『優』でお願いします。あと、人の気持ちも分かって『あの時はこうだったよね』とポロって言ってくることあるのがすごい」

◆ＮＡＯＫＯ（ナオコ）８月２３日生まれ。ちゃんみなから「実力の暴力」と評されるパフォーマンススキルを持つ。ウィスパーボイスを駆使しての繊細な表現力も魅力。