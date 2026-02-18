１７日、重慶市で行われたドローンライトショー。（重慶＝新華社記者／王全超）

【新華社重慶2月18日】中国重慶市で旧暦元日の17日、ドローンによるライトショーが行われた。編隊を組んだ機体がさまざまな図柄を描き、夜空を鮮やかに彩った。

