ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラムが１７日に行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマークして首位発進を決めた。１７歳の鮮烈五輪デビューに、ネットは「真央ちゃんの衝撃五輪デビューを思い出します。１０代の妖精に怖いものなし？」「デビュー当時の真央ちゃんの再来のようでした。このまま突き進んで金メダルゲットして欲しい！」と元世界女王の浅田真央さんの姿を重ねた。

１７歳・中井のフレッシュな演技に、思わず１９歳の真央さんを思い出す。２０１０年のバンクーバー五輪で初出場し銀メダルに輝いた。「中井さん可愛くてキュンキュン。真央ちゃん思い出すんだよねぇ」「中井亜美ちゃん凄（すご）いなぁ。１７歳かぁ、彼女は真央ちゃんリスペクトなんだね。昔、真央ちゃんが本当に楽しそうに滑ってるのが好きで応援するようになったけど、その頃の滑りを思い出したなぁ」と懐かしんだ。

１８日のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、２度五輪に出場した真央さんの映像を放送。ネットは３５歳になった事実に驚がく。「浅田真央３５歳。え？３５歳？？」「浅田真央ちゃんが３５歳だということにびっくりしてひっくり返った」「腰抜かすかと思った」「浅田真央ちゃんなんて３５歳らしいですよ嘘でしょう…」「浅田真央ちゃんもう３５歳か…時の流れは恐ろしい…笑」「もう、３５歳なんだって。」「浅田真央さん、ずーっと『真央ちゃん』なんだよね。本当に素敵」と年齢に驚く声があがった。