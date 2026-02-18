衆議院選挙を受けた特別国会がきょう召集されました。午後、国会では高市総理が第105代内閣総理大臣に選出され、夜には第2次高市内閣が発足する見通しです。

衆議院選挙を受けた特別国会がきょう召集され、国会にはけさ早くから新人議員らが姿を見せました。

自民党 村木汀 衆院議員

「改めてバッチをつけさせていただき、非常に重い責任を感じますし、改めてしっかりと頑張っていきたいと、そう感じました」

自民党 藤田ひかる 衆院議員

「高市政権に対する国民の信託でもあるというふうに思っておりますので、私も高市政権の一員としてしっかりと支えられるように即戦力として頑張っていきたい」

また、野党議員からは党勢の立て直しや、巨大与党との対決に向け、意気込む声が上がりました。

中道改革連合 山本香苗 衆院議員

「今回涙をのんだ道半ばで議席を失った仲間の分も我々頑張らなくちゃいけないと思っておりますので、立て直しを一丸となって団結して頑張っていきたいと思います」

参政党 豊田真由子 衆院議員

「皆さん国家国民のためにという思いは同じはずなので、党利党略ではなくて、是々非々で対峙すべきは対峙して、協力すべきはすべきということでやっていきたい」

また、特別国会の召集に先立ち、高市内閣はけさ、憲法の規定にのっとり総辞職しました。

午後には衆参両院の本会議で総理大臣指名選挙がおこなわれ、高市氏が第105代内閣総理大臣に選出される見通しです。高市総理は今夜、第2次高市内閣を発足させますが、全ての閣僚を再任する方針です。

組閣後、記者会見を開き、衆院選で訴えた「責任ある積極財政」や「インテリジェンス機能の強化」など今後の政権運営の方針について説明する予定です。