「自分勝手すぎ」横断歩道の上で迷惑停車…進路ふさいで人乗せる　交番前で信号無視して走り去る一部始終　三重・松阪市

三重・松阪市の交差点で6日、身勝手な車が目撃された。右折矢印信号が点灯しているにも関わらず、前の車が横断歩道上で停車して人を乗せたため、後続の目撃車両は進めないまま信号が赤に変わる事態となった。さらに赤信号にも関わらず動き出し、そのまま左折し走り去っていったという。

横断歩道で停車し人を乗せる車

6日午後9時過ぎ、三重・松阪市でカメラが捉えたのは、身勝手すぎる車の姿だ。

交差点を右に曲がろうとしていた目撃者。矢印信号が点灯し進もうとするが、なぜか前の車が横断歩道の上でブレーキを踏んだまま動かない。

目撃者は「はぁ？何しとん？」と声を漏らした。

すると、右側から人が駆け寄り助手席に乗り込んでいく。信号は赤に変わってしまった。

赤信号に変わるも無視して発進

目撃者は「自分勝手すぎます。迷惑です」と話す。

しかしこの直後、目撃者をさらにあきれさせる行動を見せる。

実はこの交差点は交通量も多く、画面右側には交番があるが、前の車は信号が赤にもかかわらず動き出すと、車列が途切れるのを待って左折した。

信号を無視して画面から消えていった。

（「イット！」2月17日放送より）