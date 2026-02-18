ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が17日、旧正月のあいさつ映像を公開した。韓国は旧正月を祝う習慣があり、同日は旧暦の元日。

公式YouTubeチャンネルで「2026年は、情熱と自由を象徴する赤い馬の年だと言われています。2026年のキーワードが『情熱』であるように、私たちZEROSE（ゼロズ、公式ファン名）も新年に立てた目標をすべて達成できるよう、情熱に満ちた1年になることを応援したい」と伝えた

また「私たちを愛してくださる方々、私たちが愛するZEROSE、みんなが病気にならずに健康な2026年になることを願っています。おいしいものをたくさん食べて、楽しい正月の連休を過ごしてほしい。新年、明けましておめでとうございます」と続けた。

年男のソク・マシューとキム・テレも「2026年も私たちと一緒に力強く走りましょう」とエールを送った。

最近、スペシャルリミテッドアルバム「RE−FLOW」をリリースした。韓国メディアのイーデーリーは18日「同アルバムは韓国、日本、中国の主要チャートで上位に入った。圧倒的な人気を証明し、ファンの熱い応援に支えられている」と報じた。

3月13〜15日には、ソウル市内で「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR HERE＆NOW ENCORE」を開催する。ワールドツアーの最後を飾るアンコールコンサートで、チケットはオープン直後に完売した。