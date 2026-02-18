アメリカとイランは核開発をめぐる2回目の高官協議を行い、イランのアラグチ外相は、「指針となる原則について大枠で合意に達することができた」などと述べました。

スイスで行われた協議には、アメリカのウィットコフ特使とイランのアラグチ外相が参加。アラグチ氏は協議後、「最終的にいくつかの指針となる原則について大枠で合意に達することができた」と明かし、「前回の会合と比べて良い進展があった」などと評価しました。

一方、アメリカ政府の当局者は「まだ話し合うべきことが多数残っている」と指摘、「イラン側が今後2週間以内に詳細な提案を行うことになった」と明らかにしています。

今後は双方が合意文書の草案を作成したうえで3回目の協議日程を決めるということです。

こうした中、アメリカのバンス副大統領は、FOXニュースの番組で「協議はいくつかの点でうまくいき、今後も議論を継続することで一致した」と述べました。

一方で、「イラン側はトランプ大統領が決めた譲ることのできない一線を受け入れようとしていない」としたうえで、「我々は引き続き協議を続けるが、外交交渉が物別れに終わったと判断する権限はトランプ大統領にある」などと強調しました。