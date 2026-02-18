“買って住みたい街”トップ3から初めて都心消える…1位「湯河原」2位「八王子」　物件高騰で郊外人気に【トップ100全掲載】

不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」を運営するLIFULLは18日、掲載物件への問い合わせ数を駅別に集計した、「みんなが探した！住みたい街ランキング」を発表した。

住みたい街のアンケートではなく、物件問い合わせ数を集計したランキングであるため、「ユーザーが本気で探した街が分かるランキング」だとしている。

トップ3は全て郊外に

「買って住みたい街ランキング」の1位は、温泉で有名な神奈川県の「湯河原」だった。湯河原は前回の6位からランクアップ。

万葉集にも登場する歴史ある温泉街で、近年はマンション分譲もあって、比較的安価な中古住宅のストックも豊富にあるという。60平米の中古マンションの相場は1138万円。

リタイア後やセカンドハウス需要に加えて、首都圏での住宅高騰を受けて、現役世代からの問い合わせも増加しているそうだ。都心方面にはJR東海道本線で90分、新幹線を使えば約1時間で東京や横浜などにアクセスできる。

2位は「八王子」、3位は千葉県の「八街」となり、調査開始以来初めて、トップ3がいずれも郊外の駅になった。

LIFULLは、実際に住む家を買う「実需層」が、物件が高額な都心・近郊エリアを回避して、予算内で購入可能で、広さも確保できる郊外での購入を検討しているとみている。

一方で、4位「不動前」（60平米中古マンション価格相場1億577万円）、5位「田町」（同1億4197万円）、9位「品川」（同1億3344万円）など価格が高い駅も上位にランクインしていて、

LIFULLは、「投資や投機、相続税対策目的での資産の付け替えニーズなど、実需以外の需要も含んでいる」とみている。

トップ100は以下の通り。

トップ10に限り、60平米の中古マンション価格相場を併記する。

買って住みたい街ランキング

1位 湯河原（1138万円）

2位 八王子（3192万円）

3位 八街 （610万円）

4位 不動前（1億577万円）

5位 田町 （1億4197万円）

6位 大宮 （2848万円）

7位 川越 （2102万円）

8位 本厚木（2151万円）

9位 品川 （1億3344万円）

10位 小岩 （3553万円）

11位 平塚

12位 後楽園

13位 橋本

14位 大網

15位 西荻窪

16位 荻窪

17位 船橋

18位 三鷹

19位 西八王子

20位 柏

21位 大泉学園

22位 吉祥寺

23位 立川

24位 北浦和

25位 東松山

26位 横浜

27位 西日暮里

28位 桜新町

29位 新小岩

30位 千葉

31位 大森

32位 町田

33位 恵比寿

34位 勝どき

35位 茂原

36位 月島

37位 大崎

38位 衣笠

39位 戸塚

40位 浦和

41位 代々木上原

42位 川口

43位 南砂町

44位 箱根湯本

45位 稲毛

46位 東戸塚

47位 上板橋

48位 高尾

49位 東金

50位 白金高輪

50位以下はこちら

51位 草加

52位 大井町

53位 津田沼

54位 船堀

55位 川崎

56位 国立

56位 上福岡

58位 熊谷

58位 瑞江

60位 葛西

61位 志木

62位 真鶴

63位 武蔵小山

64位 三崎口

65位 学芸大学

66位 曙橋

67位 市川

68位 日暮里

69位 花小金井

70位 篠崎

71位 狭山市

72位 藤沢

73位 錦糸町

74位 金町

75位 浅草

76位 四谷三丁目

77位 府中

78位 松戸

78位 朝霞

80位 清瀬

81位 小川町

82位 石神井公園

83位 茅ケ崎

84位 武蔵小杉

85位 北越谷

86位 大山

87位 上尾

87位 辻堂

89位 目黒

90位 麻布十番

91位 大船

92位 柏の葉キャンパス

93位 河辺

94位 逗子

95位 鶴瀬

96位 ひばりヶ丘

97位 東浦和

98位 相模原

98位 武蔵小金井

100位 大塚

100位 東久留米

100位 新宿御苑前

