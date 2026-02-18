“買って住みたい街”トップ3から初めて都心消える…1位「湯河原」2位「八王子」 物件高騰で郊外人気に【トップ100全掲載】
不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」を運営するLIFULLは18日、掲載物件への問い合わせ数を駅別に集計した、「みんなが探した！住みたい街ランキング」を発表した。
住みたい街のアンケートではなく、物件問い合わせ数を集計したランキングであるため、「ユーザーが本気で探した街が分かるランキング」だとしている。
トップ3は全て郊外に
「買って住みたい街ランキング」の1位は、温泉で有名な神奈川県の「湯河原」だった。湯河原は前回の6位からランクアップ。
万葉集にも登場する歴史ある温泉街で、近年はマンション分譲もあって、比較的安価な中古住宅のストックも豊富にあるという。60平米の中古マンションの相場は1138万円。
リタイア後やセカンドハウス需要に加えて、首都圏での住宅高騰を受けて、現役世代からの問い合わせも増加しているそうだ。都心方面にはJR東海道本線で90分、新幹線を使えば約1時間で東京や横浜などにアクセスできる。
2位は「八王子」、3位は千葉県の「八街」となり、調査開始以来初めて、トップ3がいずれも郊外の駅になった。
LIFULLは、実際に住む家を買う「実需層」が、物件が高額な都心・近郊エリアを回避して、予算内で購入可能で、広さも確保できる郊外での購入を検討しているとみている。
一方で、4位「不動前」（60平米中古マンション価格相場1億577万円）、5位「田町」（同1億4197万円）、9位「品川」（同1億3344万円）など価格が高い駅も上位にランクインしていて、
LIFULLは、「投資や投機、相続税対策目的での資産の付け替えニーズなど、実需以外の需要も含んでいる」とみている。
トップ100は以下の通り。
トップ10に限り、60平米の中古マンション価格相場を併記する。
買って住みたい街ランキング
1位 湯河原（1138万円）
2位 八王子（3192万円）
3位 八街 （610万円）
4位 不動前（1億577万円）
5位 田町 （1億4197万円）
6位 大宮 （2848万円）
7位 川越 （2102万円）
8位 本厚木（2151万円）
9位 品川 （1億3344万円）
10位 小岩 （3553万円）
11位 平塚
12位 後楽園
13位 橋本
14位 大網
15位 西荻窪
16位 荻窪
17位 船橋
18位 三鷹
19位 西八王子
20位 柏
21位 大泉学園
22位 吉祥寺
23位 立川
24位 北浦和
25位 東松山
26位 横浜
27位 西日暮里
28位 桜新町
29位 新小岩
30位 千葉
31位 大森
32位 町田
33位 恵比寿
34位 勝どき
35位 茂原
36位 月島
37位 大崎
38位 衣笠
39位 戸塚
40位 浦和
41位 代々木上原
42位 川口
43位 南砂町
44位 箱根湯本
45位 稲毛
46位 東戸塚
47位 上板橋
48位 高尾
49位 東金
50位 白金高輪
50位以下はこちら
51位 草加
52位 大井町
53位 津田沼
54位 船堀
55位 川崎
56位 国立
56位 上福岡
58位 熊谷
58位 瑞江
60位 葛西
61位 志木
62位 真鶴
63位 武蔵小山
64位 三崎口
65位 学芸大学
66位 曙橋
67位 市川
68位 日暮里
69位 花小金井
70位 篠崎
71位 狭山市
72位 藤沢
73位 錦糸町
74位 金町
75位 浅草
76位 四谷三丁目
77位 府中
78位 松戸
78位 朝霞
80位 清瀬
81位 小川町
82位 石神井公園
83位 茅ケ崎
84位 武蔵小杉
85位 北越谷
86位 大山
87位 上尾
87位 辻堂
89位 目黒
90位 麻布十番
91位 大船
92位 柏の葉キャンパス
93位 河辺
94位 逗子
95位 鶴瀬
96位 ひばりヶ丘
97位 東浦和
98位 相模原
98位 武蔵小金井
100位 大塚
100位 東久留米
100位 新宿御苑前