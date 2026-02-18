モデルで女優の中村里砂（36）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースするアイドルグループEDEN（エデン）のメンバーが卒業を撤回したことをめぐる反響の大きさに驚きをつづった。

同グループ公式Xは16日、「本日のライブをもって卒業予定だった葉月ことはですが、本人からの申し出により卒業を撤回し、今後もEDENのメンバーとして活動を継続することになりました」と報告。「本件により皆さまにご心配とご混乱をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。本人の強い想いと覚悟を尊重し、活動を継続する決断に至りました」と説明した。

また、卒業を撤回したメンバー葉月ことはも同日、自身のXで「この度、私葉月ことははEDENでの活動を継続することにしました」と報告し、「こういった決断により皆さまを振り回してしまい本当に申し訳ございません。どんな批判も受け入れる覚悟はできています。今まで以上に精一杯活動していきますので今後とも葉月ことはを宜しくお願いいたします」とつづっていた。

中村は16日に「信じてくれる、これ以上嬉しい事ってないよ！全員の決断と人生を応援してます。だいすきだから！」と投稿していたが、グループ公式Xのポストは18日午前11時現在までに閲覧数が約260万件となり、「卒業撤回ポストのインプがすごいことになってる！」と驚き、「この機会に私がプロデュースしてるアイドルEDENを知ってもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。

中村は俳優中村雅俊（75）と女優五十嵐淳子（73）の三女。10年にモデルデビューしている。