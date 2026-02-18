新山千春、93歳祖母を抱きしめ“顔出し”2ショット “方言全開”で帰省の思い出つづる「みでよ！このゆぎーー」
タレントの新山千春（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。仕事のロケで故郷・青森を訪れたことを報告し、家族との交流を明かした。
【写真】93歳祖母との“顔出し”2ショットを披露した新山千春 ※3枚目
新山は「青森ロケで地元さ帰ってきたよー みでよ！このゆぎーー びっくりしてまった！お父さんと酸ヶ湯の方までドライブしてきた!! なんぼ綺麗だユギケシギ」と書き出し、方言をたっぷり使った文章で投稿。地元ならではの景色を伝えた。地元の味である「タムラの焼きそば」も楽しんだようで、「食べだらさっぱどした。かわらねぇー味 こいだこいだってなる」と懐かしんだ。
写真では、93歳の祖母を愛おしそうに抱きしめる新山の姿が。2人の満面の笑みから仲の良さが伝わってくる。また、別の写真では一面の雪景色の中で父親と並んでピースサインを決める親子ショットも披露した。
祖母と家族のために「ヒートテークともこもこ靴下ずっぱど買ってきた！」と防寒グッズをプレゼントしたという新山。「もったいねーって、すぐしまわねぇーで とにかく！あったかぐして健康に過ごしてほしい!!」と温かい願いを込めた 。
さらに、父親が大切に被っている帽子が、実は新山の長女・もあ（19）の帽子であるというエピソードも紹介。「これ被ってれば近くさいる気がして宝物なんだど 孫への愛 絶対なぐさいねーー！って声が突然でっけぐなる父!!」と、孫を思う父の様子も明かした。
「ふはぁ〜青森さ帰ってくるればさっぱどする」と、故郷で英気を養った様子の新山に、ファンからは「お帰りなさい」「父さん、おばあちゃんに会えていがったね」「んだんだ」「方言投稿よすぎるーー」といった声が多く寄せられている。
