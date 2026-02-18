ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。

１７日のスピードスケート女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（はな）（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破り、銅メダルを手にした。この種目で３大会連続の表彰台。高木は今大会で１０００メートル、５００メートルの銅に続くメダル獲得。通算１０個目として、夏冬を通じた日本選手のメダル獲得数で３位タイになった。また、自身が持つ日本女子最多記録を更新。準決勝は高木、佐藤、堀川桃香（富士急）の布陣でオランダに敗れた。カナダが２連覇。男子団体追い抜きでは、佐々木翔夢（明大）、山田和哉（ウェルネット）、蟻戸一永（もとなが）（同）の日本は８位に終わった。イタリアが金メダル。

「４年後成長した姿を」

８チームが出場した男子団体追い抜きで日本は無念の最下位。世界の厚い壁にはね返された。

ドイツとの７、８位決定戦で序盤は相手より早くスピードに乗ったが、それが続かない。徐々にタイムを落とし、終盤も粘り切れなかった。１回戦よりは記録を伸ばしたが、相手より２秒１４も遅れてのゴール。蟻戸は「隊列の乱れを３番手としてフォローできなかった」と悔しそうに語った。

前回大会は出場できなかったことを考えると、たとえ最下位でも一歩前進。ただ、山田は「日本が強くなったと思うと同時に世界との差が大きいとも感じた」。佐々木は「４年後もっと成長した姿を見せられるように努力したい」と前を向いた。