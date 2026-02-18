タレント薬丸裕英（59）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。子ども時代を知るテレ東アナウンサーについて語った。

薬丸は同局朝の情報番組「なないろ日和！」（月〜金曜午前9時26分）で月〜木曜のMCを務める。「『なないろ日和！』って、テレビ東京の新人アナウンサーの登竜門的番組でもあって。今担当してくれているのが、高橋大悟と長部稀。同期じゃない？」と中根舞美アナに話題を向けた。

両アナと同期という中根アナが「いつも同期から『薬丸さんにこういう話しして』とか聞くので、なんかいいなと思いながら聞いてますけど」とうらやむと、薬丸は長部アナについて「長部稀は小学生の時から知ってて。うちの三男と同級生で、一緒にサッカーをやってたの。毎週日曜日には会ってた子どもなの」と幼少期の長部アナを知っていると明かした。

また「試合とかあると、僕必ずビデオ撮ってたので。横で『稀、行け！』『稀、何やってんだ！』とかうるせえおやじがいるなと思ったら、稀のお父さんで」と笑っていた。

長部アナは03年入社。報道番組「WBS」の月、金曜、子供向け番組「おはスタ」の木曜などを担当している。