犬のおもちゃがソファの下に入ってしまったので、取るのを手伝った結果…『理不尽な光景』が25万表示「完全制圧されてて草」「踏みつけてるｗ」
愛犬のおもちゃがソファの下に入り込んでしまうという愛犬家あるあるなハプニングが勃発。ソファの下を覗き込みただただ眺めるビーグルさんと、それを手伝おうとする飼い主さん、そしてその飼い主さんの頭を…。
カオス過ぎるまさかの光景は記事執筆時点で25万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。
【動画：犬のおもちゃがソファの下に入ってしまったので、取るのを手伝った結果…『理不尽な光景』】
犬のおもちゃがソファの下に入り込んだ結果…
Xアカウント『@pezu81418875』に投稿されたのは、チワプー「茶々」ちゃんとビーグル「雷」くんのお姿。
この日、愛犬家あるあるのひとつでもある『ソファの下におもちゃが潜り込む』という事件が勃発したのだそう。
2匹の犬が見せたカオスな光景が話題
潜り込んで届かなくなってしまったおもちゃを覗き込み、じっと眺めていたという雷くん。見かねた飼い主さんがお手伝いをしようと、這いつくばってソファの下を一緒に覗き込んでみたといいます。
すると、そこにやってきた茶々ちゃんは…なぜか飼い主さんの背中に乗り、何やら文句を言いながら頭をゲシゲシと踏みつけ始めたというのです。
ちょっとだけ踏む…なんてものではなく、足を揃えて勢い良く、かつ丁寧で確実に後頭部を的確にフミフミしていたという茶々ちゃん。
ソファの下を覗き込んで眺めているだけの雷くん、なぜか飼い主さんの頭を踏みつける茶々ちゃん…。あまりにもカオスな光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「かわいいｗｗ」「この重みも幸せですよね～」「気合い入れてマッサージしてくれるのかも！」「ヌッシ完全制圧」「これは…カオス」「仲良し感がたまらない」など多くのコメントが寄せられています。
個性溢れるコンビの日常
2022年4月13日生まれの茶々ちゃんと、2019年3月15日生まれの雷くん。性格は違えどなんだかんだ良いコンビなのだそうで、個性あふれるお姿はあまりにも微笑ましく愛くるしいもの。
飼い主さんに溺愛されながら、自分たちらしくのびのびと幸せに暮らす茶々ちゃん、雷くんのお姿は日々多くの人々にチワプー、ビーグルの魅力を発信し続けています。
