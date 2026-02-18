昨季王者でありながら、今季はリーグ6位に甘んじているリヴァプール。2度にわたる不調の期間があり、勝ち点を思うように伸ばせていない。首位アーセナルとは15ポイント差をつけられている。



指揮官アルネ・スロットには解任の噂も上がった。元マンチェスター・ユナイテッドFWウェイン・ルーニー氏は『The Overlap Fan Debate』で「スロットは最近プレミアリーグで優勝したばかりなのに、仕事を続けるためにオーディションを受けているというのは奇妙だと思わないか」と疑問を投げかけた。





「彼には何度か会ったことがあるが、リヴァプールの監督としてはあのオーラが彼にはないと思う。リヴァプールはユルゲン・クロップが退任したばかりだからかもしれないが、誰にとってもあんなオーラを出すのは難しいことだと思うけど、彼にはそういうオーラがないと思う」ルーニー氏は、チャンピオンズリーグ出場権を得られる5位以内にチームを導けなければ、スロット監督は去ると考えているようだ。「監督たちと話をしたことがあるが、時には難しいことがあるのもわかっている。でも、もし彼がチームをプレミアリーグでトップ5に導けなければ、間違いなく彼は去るだろう。プレミアリーグで優勝したばかりなのに、そんなことを言うなんておかしいけれどね」スロット監督はリヴァプールにふさわしい指揮官なのか、まさにこれから試されることになるようだ。