100均で買えるってマジか…！専門店なら2千円級！超タフな素材でできたスマホグッズ

スマホを落とさないよう気をつけていても、ぶつけたり、バッグの中で圧がかかったり…。そんな日常の動きに耐えられる素材を選びたい人向けのアイテムをダイソーで見つけました！耐衝撃性に優れた素材を使いながら、価格は500円。専門店クラスの素材を手に取りやすい価格で試せる選択肢として、覚えておきたい存在です。

商品情報

商品名：ゴリラガラス iPhone 16／15 Pro／15／14 Pro Gorilla Glass

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560425562195

専門店クラスの素材がまさかの500円！ダイソーの『ゴリラガラス』

ダイソーのモバイルグッズ売り場で、耐衝撃性に優れたガラスフィルムを発見しました！

耐衝撃で知られる「Gorilla Glass（R）」を採用した商品で、専門店なら2,000円前後する印象があったので、500円という価格に思わず手に取りました。

薄型なのに高硬度10H。鉛筆の10H程度の硬さで引っかいても耐えられる強度を誇ります。

カメラ部分に欠けや穴があるタイプも多い中、このフィルムは余計な加工のないシンプルな一枚板。

貼る位置を合わせやすく、ケースとの相性も考えやすい形です。

対応サイズは、iPhone 16／15 Pro／15／14 Pro。

付属品はWETアルコールシートとDRYのほこり除去シート。

最近はこうしたシートが省かれている商品も増えているので、貼り付け前の準備がひと通り揃っているのは好印象でした。

保護フィルムをはがし、ガラスを画面にゆっくり置くように貼り付けます。

貼った直後は気泡が目立ちましたが、しばらく待つと自然に空気が抜けていきました。

残った気泡も、布で軽く押し出すと消えて、きれいに仕上がりました。

iPhone15に貼ると、上下左右に数ミリ余白が出ましたが、ラウンドエッジ加工で端まで覆わない分、ケースに干渉しにくい設計です。

薄くても強い！ゴリラガラスならではの耐衝撃設計！

表面はAnti-Glare加工で光の映り込みが抑えられ、明るい場所でも画面が確認しやすいです。

スムーズタッチ加工のおかげで、指の滑りが軽く、操作時の引っかかりを感じません。

ガラスの透明度が高く、カメラ部分への影響もなさそう。防指紋・防汚加工と飛散防止加工が施されているのも嬉しいポイントです。

今回は、ダイソーの『ゴリラガラス』をご紹介しました。

高強度素材を使ったガラスフィルムが、手に取りやすい価格で並んでいることに驚きでした。

薄さと強さを両立したガラスなので、日常使いでの安心感をプラスできます。ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。