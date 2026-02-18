「このサイズは切りにくい…」と思ってたのに！扱いやすい100均コンパクトグッズ

「コンパクトな爪切りって、とにかく切りにくいよね…」そんなイメージを払拭してくれるアイテムを、なんとダイソーで発見しました！とてもコンパクトなのに切れ味が良く、爪をサクサクと切れてストレスフリーな使い心地。ハンドル部分が広めで操作しやすく、スムーズに扱えます。100円なのに使い手目線で優秀です！

商品情報

商品名：爪切り（D）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480847627

コンパクトだけど扱いやすい！ダイソーで見つけた爪切りが優秀

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『爪切り（D）』という商品。コンパクトサイズの爪切りです。

「コンパクトな爪切りって、切りにくいから微妙…」という方もいらっしゃるかもしれません。ですが、筆者も使ってみて驚き！

コンパクトな爪切りにしては使いやすく、これは持ち運びにも便利だと感じました。それでは、早速細かく見ていきましょう。

衛生グッズ売り場で見つけたこの爪切り。価格は110円（税込）ながら、よく考えられています。

まず注目したいのは、その小ささ。指先で摘まめるくらい小さいです！

また、軽量なので持ち運びの際に負担になりにくいのも嬉しいポイント。

さらに、チェーン穴も付いており、キーホルダー感覚で持ち歩けます。

ボールチェーンは付属していないので、筆者は手持ちのものを使用しました。

ハンドルが広めで操作しやすい◎サクサク切れてストレスなく使える！

刃先がかなり小ぶりなので、何度か角度を調整しながら切る必要があります。

実際に使ってみましたが、切れ味は意外と悪くありません。サクサクと切れるので、ストレスなく使えます。

よくあるコンパクトな爪切りと異なり、ハンドル部分の面積が広いので、指にフィットしやすい形状で操作しやすいです。

ただ、切った爪は飛び散りやすいです。ですが、この問題はコンパクトな爪切りではよくあるな…と感じます。

ゴミ箱の上や袋の中で爪を切ることで解消されるので、個人的にはそこまで不便に感じませんでした。

今回はダイソーの『爪切り（D）』をご紹介しました。

切りやすいコンパクトな爪切りをお探しの方に、特におすすめです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。