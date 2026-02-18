与那国島と西表島の間も航行

防衛省・統合幕僚監部は2026年2月16日、ロシア海軍の艦艇が対馬海峡や南西諸島の周辺海域を航行したと発表し、海上自衛隊が撮影した当該艦艇の画像を公開しました。

【画像】3隻もいる！これが日本に接近したロシア艦隊です

今回確認されたのは、ロシア海軍のステレグシチー級フリゲート2隻とドゥブナ級補給艦の計3隻。ステレグシチー級は、太平洋艦隊に配備されている「ソヴェルシェンヌイ」と「レーズキィ」とみられます。「レーズキィ」は2023年9月に就役したばかりの最新鋭の艦艇です。

防衛省によると、これらの艦艇は2月14日（土）午前0時頃に、対馬の北東約90kmの海域に出現。対馬海峡を通り、東シナ海へ向けて航行。その後、沖縄県の与那国島と西表島の間を進み、太平洋に向かったとしています。

これに対し海上自衛隊は、護衛艦「あぶくま」や多用途支援艦「あまくさ」、P-3C哨戒機により警戒監視・情報収集を行ったとしています。

ステレグシチー級は、ロシア海軍では最新の艦艇のひとつで、ステルス性を考慮した外観が特徴です。ロシア海軍では警備艦、もしくはコルベットに区分していますが、西側ではより大型のフリゲートに分類しています。