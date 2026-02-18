¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡Ù¡¡¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤é¤¬¿³ºº¡ª¡Ö¶²¤ë¤Ù¤·...¡×¥×¥í¤¬Ó¹¤Ã¤¿¹âÆÀÅÀÏ¢È¯¤Î°ïÉÊ¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£¡¡MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÎ®¤Î¥×¥í¤¬¥·¥ç¥³¥é¶È³¦¤ÎÂçÄêÈÖ¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ £¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£ ¤¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤È³Î¤«¤ÊÌ£³Ð¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ëÍÎ²Û»Ò¤Î¥×¥í¡¦µÜËÜ²íÌ¦¤µ¤ó¤È¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¶â¾Þ¤Ëµ±¤¯¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¾®È´ÃÎÇî¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬¶¨ÎÏ¡£
¡¡¾®È´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÅ¹¤ÎÆÃÄ§¤¬¸½¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¥³¥é¶È³¦¤ÎÂçÄêÈÖ¤ò°ìÎ®¤Î¥×¥í¤¬¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÎ³Â·¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¡¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ£¡×¤¬¹âÉ¾²Á
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Î¡Ø¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ329±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡5°Ì¤«¤é40ÅÀÄ¶¤¨¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·ãÀï¤ÎÃæ¡¢Ê¿¶ÑÅÀ¤Î¹â¤µ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ£¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¾®È´¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤âÆ±¤¸¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÎ³Â·¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢µ¡³£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¦¿Í¤ÎÌÜ¤È¼ê¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò³ø¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²óÅ¾¤µ¤»¡¢´öÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ð¤Î¤¢¤ë¶Ñ°ì¤Ê·Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú4°Ì¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¡¡¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Á¥ç¥³¤¬¿©¤Ù±þ¤¨È´·²
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢ÉÔÆó²È¤Î¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)ÂÞ¡Ù¡ÊÀÇ¹þ258±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡1935Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¾®È´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥³¥¯¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤âÈ´·²¤À¡£
¡Ú3°Ì¡Û¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ£¡×1°Ì¡¡¥×¥í¤â¡Ö¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¼çÌò¤Î¥Á¥ç¥³
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¤Ç¤óÏ»¤Î¡Ø146g¾®ÂÞ¥í¥«¥Ü¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡Ù¡ÊÀÇ¹þ699±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ£¡×ÉôÌç£±°Ì¡£¥Ù¥¹¥È¤ÊßäÀù¶ñ¹ç¤Ç¡¢Ï·ÊÞÆ¦²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£3¼ïÎà¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿ßäÀùÊýË¡¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥Á¥ç¥³¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÅü¼Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¼çÌò¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤ß¤é¤·¤¤¿©´¶¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¿´¡£¾®È´¤µ¤ó¤â¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¼çÌò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡Û¡È¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È³¦¤Î¿·À±¡É¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¡×¤È¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç2´§
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Î¡Ø¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ359±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¡×¤È¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç2´§¡£Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£Á´°÷¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¡¢¾®È´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¤À¤±¤¸¤ã½Ð¤Ê¤¤¸ýÍÏ¤±¡×¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¥Ú¥ë¡¼»º¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê±ö¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¼«ÂÎ¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤¬È´·²¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡È¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È³¦¤Î¿·À±¡É¤Ç¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡Û¥×¥í¤â¡Ö¶²¤ë¤Ù¤·Ìµ°õ¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¡¢¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤âÌ£¤â¹âÆÀÅÀÏ¢È¯¤Î¥Á¥ç¥³
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ø¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡Ù¡ÊÀÇ¹þ450±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤â10ÅÀËþÅÀ¤ÈÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ç¤â¹âÆÀÅÀ¤òÏ¢È¯¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤¤¤¤½¤¦¡£¥Á¥ç¥³¤¬Â¿¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤êßäÀù¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Î³¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®É÷¤ò»È¤Ã¤ÆßäÀù¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤È´Å¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÁêÀÈ´·²¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¶²¤ë¤Ù¤·Ìµ°õ¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡Ù¤¬Áí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÄêÈÖ¤À¤«¤é¤³¤½´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¡×¡£¥×¥í¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤°ìÎ³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë