18日、特別国会が召集されました。今国会のポイントについて中継で伝えてもらいます。

衆議院で議席の7割以上を与党が占め、国会の景色は様変わりしました。高市首相はよりスピード感のある国会運営を目指します。

まず最初のポイントになるのは、解散・総選挙で遅れた来年度予算案の審議です。

高市首相は年度内の予算成立を目指す構えで、17日の自民党の幹部会合でも、「一日も早く成立させたい」とげきを飛ばしました。自民党内からは「年度内はさすがに無理だ」との声もあがっていますが、予算委員会で与党の質問を減らすなど、何らかの形で審議を早める手段を模索します。ただ野党側は「審議時間を取り、熟議すべきだ」と注文を付けています。

中道 重徳国対委員長

「自己都合解散をしたと。国民生活に影響を与えませんか？と、散々解散する前後から、我々申し上げてきました。だから言わんこっちゃないじゃないかという受け止めです」

一方、高市首相は18日夜発足する第2次内閣で閣僚全員を再任させますが、党と国会の人事では、古屋選挙対策委員長を衆議院の憲法審査会長に起用する方針です。

憲法改正への「挑戦」を宣言する中、国会の議論を加速するための布石を打った形です。

「自民一強」の様相となった国会ですが、自民党幹部からは「数の力で押し切ってはいけない」といさめる声も聞かれます。

高市首相と自民党には、法案審議の「スピード感」と「熟議」のバランスをどう取るかが問われることになります。