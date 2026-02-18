巨匠映画監督が『スター・ウォーズ』の銀河にやってきた！『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で、あのマーティン・スコセッシが声優として参加していることが明らかになった。

『タクシードライバー』（1976）などの名作で知られるスコセッシが演じるのは、公開されたばかりのの序盤に登場する「アルデニアン」と呼ばれるエイリアン種族の一人。夜の街で主人公ディン・ジャリンが情報提供を求めて近付くと、「なんでも訊いてくれ」と気さくに応じるものの、相手がハットの居場所を知りたがっていると聞くと、突然「閉店時間だ、悪いな！」と態度を変え、シャッターを降ろしてしまう。

アルデニアンは4本の腕を持つ、小さな身体の種族だ。同じ種族の別個体は『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018）にも登場しており、若きハン・ソロと行動を共にした。

absolute cinema



Martin Scorsese joins The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. - Star Wars (@starwars)

米『スター・ウォーズ』公式は、スコセッシの声優参加を“absolute cinema（紛れもなくシネマ）”と紹介。これは、かつてスコセッシがマーベル映画について「シネマではない」と批判したことに対するパロディだ。

ちなみにスコセッシが声優を務めるのは初めてではない。2004年公開のドリームワークス制作『シャーク・テイル』では、フグのサイクス役の声を演じた。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月22日（金）、日米同時公開。