【皇巫 ツクヨミ ファビュラス】 7月 発売予定 価格：13,200円

コトブキヤは、プラモデル「皇巫 ツクヨミ ファビュラス」を7月に発売する。価格は13,200円。

本製品は、「美少女×メカニック」のプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、シックでゴージャスな装いの「皇巫（オウブ） ツクヨミ ファビュラス」をプラモデルで表現したもの。

ピーキーさを感じさせるほどの個性を放ったノーマルから一転、今度は慈愛に満ちた柔らかなキャラクターデザインに大きく変化を遂げており、ボリュームフルな装備とパーツ組み換えのプレーバリューは健在。デザインは引き続きNidy-2D-氏が担当しており、浅井真紀氏設計による“マシニーカ”を採用し、ダイナミックで美しいポージングができる。

フェイス、髪、胸、各部装甲パーツなどがツクヨミ用にデザイン＆造形され、スサノヲ、アマテラスとも違う強力な個性を発揮しており、新デザインの塗装済み顔パーツは3種付属する。

肌パーツはスタンダードな「スキンカラーA」を採用。巨大なシルエットの各部パーツは様々なギミックを搭載しており、ツクヨミを象徴する大鎌をベースに全身のパーツを組み替えてサポートメカ「傀儡（くぐつ）」を召喚、骸骨モチーフの可愛いマスコットとなっている。

アーマーを身に着けた「武装モード」と、アーマーを脱いだ「素体モード」をパーツ差し替えで再現でき、“マシニーカ”素体驚異の可動範囲で、武器構えポーズや座りポーズが自然にキマるほか、多彩な武器パーツ、ジョイントパーツが付属しており、色々なコンバットシーンを想定して遊ぶことができる。

各部に配置された3mm径のジョイントや頭部の互換性により既存「M.S.G」「フレームアームズ」「フレームアームズ・ガール」「ヘキサギア」「創彩少女庭園」「アルカナディア」「メガロマリア」シリーズ等と各部併用が可能で、瞳、マーキングなどのデカールが付属する。

「皇巫 ツクヨミ ファビュラス」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約220mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。