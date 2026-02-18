1児の母・木村文乃「冷蔵庫整理も含めて」早朝5時起きの日の丁寧ごはん公開「だし巻き卵が美しすぎる」「尊敬しかない」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】女優の木村文乃が2月17日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫整理を兼ねた彩り豊かな食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「冷蔵庫整理とは思えないクオリティ」煮物など朝5時起きで作った豪華ご飯
木村は「今日からお出かけなので冷蔵庫整理も含めてごはん」とつづり、「昨日は献立を決める前に寝落ちしてしまったけど 昨日メンテナンスをしっかりできたから 朝5時にパチッと目が覚めて 家の片付け掃除補充系も全部済ませてゆっくりごはん作りできました！！」「おかげでたまごがキレイに焼けた嬉しい」と充実した朝の時間を報告。
「ふりそでと大根白滝の煮物」「小松菜としめじのおひたし」「シンプルだし巻きたまご」「トマトのツナマヨ和え」「筍とわかめのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と、冷蔵庫整理とは思えないほどのバリエーション豊かなメニューが並ぶ食卓の様子を披露している。
この投稿にファンからは「冷蔵庫整理とは思えないクオリティ」「だし巻き卵が美しすぎる」「朝からこんなに作れるの尊敬しかない」「彩りもバランスも完璧」「全部美味しそう」「豪華な献立」といった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
