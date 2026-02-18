BTS復活間近で中古市場も活況！グッズ取引の内容に変化、海外ファンの検索・購入も活発化

BTSの活動再開が近づくなか、韓国では中古取引プラットフォームでのグッズ取引が活発化している。

ただ、その内容に少々変化があるようだ。

【写真】BTS、7人揃った最新ショット

BTSは来る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。同日夜にはソウル光化門広場でライブを開催し、以降は、ワールドツアーを展開する予定だ。

ファンの熱気が日に日に高まるなか、韓国の中古取引プラットフォームBunjangは、BTS関連グッズの登録と検索が増えていると発表。同社の集計によると、2026年1月に登録されたBTS関連商品の件数は1万1014件で、前月比35％増、前年同月比でも22.3％増となった。関連商品の登録利用者数も前月比61.5％増だったという。2026年1月15日以降、関連キーワードの検索量が約20倍に増えたことも、登録増の背景として挙げられている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

注目されるのは取引の中身で、同社は1月に応援グッズやアパレル・雑貨の取引件数と取引額が前月比で増えた一方、10万ウォン（約1万円）以上の高額フォトカードは取引件数が減ったとしている。収集目的のグッズよりも、実生活や会場で使うアイテムを確保する動きが強まっている可能性がある。

海外ファンの購入も増えており、最も多く検索されたメンバーはVで、イギリス・スペイン・オーストリアなど欧州圏を中心に購入が増えたほか、中国、フィリピン、メキシコでも取引が確認されたという。