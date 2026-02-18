「ウマ娘」美人声優、レザーセーラー服で美脚披露 “凛々しカワイイ”姿に「反則級の可愛さ」「ビジュアルが美しすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】「ウマ娘プリティーダービー」のアグネスタキオン役などで知られる声優の上坂すみれが2月16日、自身のInstagramを更新。レザーセーラー服姿を披露し、注目を集めている。
上坂は「FC5周年イベントツアーファイナル、夜の部お衣装です！このレザーセーラー服、私もとっても好きなので、また着られてうれしかったなぁ〜！凛々しカワイイ！」とつづり、自身のファンクラブイベントで着用したステージ衣装姿を公開。シルバーと黒を基調に、チェック柄の大きなリボンをあしらったミニ丈のレザーセーラー服姿を披露した。階段に腰掛け、美しいスタイルが際立つショットを複数枚投稿している。また、「でも…レザーってすっごく汗だくになるう…！！レザーを常用してる方って暑くないのだろうか…？！教えてレザーの人…！！」とユーモアを交えてつづっている。
この投稿には「レザーセーラー服の破壊力がすごい」「凛々しさと可愛さのバランスが神」「スタイルの良さが際立ってる」「ビジュアルが美しすぎて最高」「世界一レザーが似合う声優」「反則級の可愛さ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
