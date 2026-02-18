【Amazonセール】DJIのドローン「Mini 4 Pro」と「Neo」がお買い得
DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlus + 1年延長CARE保証 + DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード
Amazonにて、DJIのドローン「DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlus」と「DJI Neo Fly More コンボ(RC-N3付属) 」が割引価格で販売されている。
「DJI Mini 4 Pro」は、全方向障害物検知対応のオールインワン型ミニドローン。「DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlus」はDJI Mini 4 Pro 本体、DJI RC 2送信機、最大45分の飛行時間を実現するインテリジェントフライトバッテリーPlus×3、2WAY充電ハブ×1、ショルダーバッグ×1などが付属する。
また、「DJI Neo」は手のひらで離着陸が可能な軽量ドローン。「DJI Neo Fly More コンボ(RC-N3付属)」はDJI Neo+DJI Neo プロペラガード×1、DJI RC-N3送信機×1、インテリジェントフライトバッテリー×3、2WAY充電ハブ×1などが付属する。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlus + 1年延長CARE保証 + DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード
参考価格：174,900円
セール価格：135,628円
割引率：22％
DJI Mini 4 Pro Fly MoreコンボPlusに、1年延長CARE保証とDJI Mini 4 Pro 360°プロペラガードが付属するセット。
DJI Neo Fly More コンボ(RC-N3付属) + 2年延長プレミアムサポート
参考価格：63,800円
セール価格：49,498円
割引率：22％
DJI Neo Fly More コンボ(RC-N3付属)に2年延長プレミアムサポートが付属するセット。
※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。