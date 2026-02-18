米メディア「heavy」（ウェブ版）が2026年2月17日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組の特集記事を組み、「2人は付き合っているのか」とのタイトルで記事化した。

SP5位からの大逆転で金メダル

フィギュアスケートペアのフリースケーティング（FS）が17日に行われ、三浦・木原組がフリー世界歴代最高得点となる158.13点をマークし、金メダルを獲得した。

ショートプログラム（SP）では5位と出遅れたものの、FSでほぼ完ぺきな演技を披露して大逆転。同種目、日本フィギュアスケート史上初のメダル獲得の快挙を成し遂げた。

日本では「りくりゅう」の大逆転劇がインターネット上で話題となり、Xでは複数の関連ワードがトレンド入りした。

フィギュアスケートの人気が高い米国でも「りくりゅう」の大逆転劇は、大きな話題となったようだ。複数の米メディアが速報した。

なかでも、「heavy」は三浦と木原の「関係」について関心を示した。

「彼らは単なる仕事上のパートナーのようだ」

「氷上の2人を見ていると、三浦璃来と木原龍一は付き合っているのか、それとも結婚しているのかという疑問が湧いてきた。2人は実生活でもカップルなのか？それとも仕事上の関係だけなのか？」

記事では、米メディア「タウン＆カントリー」に寄稿したレイチェル・キング氏の見解を紹介。記事の中でキング氏は「彼らは単なる仕事上のパートナーのようだ」と述べ、「彼らの技術的なスキルと氷上の情熱的な芸術性は、審査員と観客を魅了する」と評したという。

このような報道を受け、「heavy」は「今のところ2人は互いに支え合うチームメイトであり、恋愛関係にはない」と結論付けた。

世界を魅了した「奇跡」の大逆転劇。報道によると、SP首位との6.9点差をひっくり返しての優勝は、現行採点システムに移行してから最大となる逆転記録だという。