MORITAは、、クラウドファンディングサイト「Makuake（マクアケ）」および「Creema SPRINGS（クリーマスプリングス）」にて、猫や犬の仏像作品で人気の酒井豪仏師（仏像工房「仏屋さかい」主宰）原型の、仏の慈愛に満ちた猫の木彫り作品全20品を2026年2月22日の猫の日に合わせて販売を開始する。

今回のクラウドファンディングでは「木彫りのアンモニャイト」が初公開。“小動物の笑顔は仏の慈愛に通じる”という酒井仏師の思いから誕生した縁起モノで、チャトラ、ハチワレ、三毛など全9種の幸運の鍵しっぽを持つ猫が丸くなって眠る姿、いわゆるアンモニャイトを全方向完璧に再現した作品。

また自分の愛猫の毛色・柄そっくりに彩色する特注品「あなただけの木彫りのアンモニャイト」も同時展開し、販売期間中は先行割引（最大で22％オフ）を実施する。

一方、Creema SPRINGSでは酒井仏師原型、猫の姿をした仏像「猫buddha（ニャンブッダ）」シリーズから初のビッグサイズが登場。特に人気の5作品「阿修羅」「誕生釈迦」「五劫思惟阿弥陀」「聖観音菩薩」「メジェド神」を、通常サイズ（約10cm）とその約２倍のサイズで同時に展開。こちらも販売期間中は先行割引（最大で22％オフ）を実施。

Makuake販売概要

販売期間：2026年2月22日2時22分～4月12日22時

掲載プロジェクト名：2月22日（猫の日）記念！ 笑顔と幸運を授ける『木彫りのアンモニャイト』が誕生！

掲載URL：https://www.makuake.com/project/morita-inc-10/

掲載製品：木彫りのアンモニャイト（全9種）／販売価格：税込各15,800円

あなただけの木彫りのアンモニャイト／販売価格：税込88,000円

Creema SPRINGS販売概要

販売期間：2026年2月22日2時22分～4月22日22時22分

掲載プロジェクト名：2月22日（猫の日）Creemaで人気の酒井豪仏師原型！猫buddhaシリーズのビッグな新作が初登場

掲載URL：https://www.creema-springs.jp/projects/morita7

掲載製品：猫buddha（大サイズ）5種／販売価格：税込各29,800円

猫buddha（小サイズ）5種／販売価格：税込各12,800円