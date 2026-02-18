Holy Stone製ドローン「HS290」（ブラック）

Amazonにて、Holy Stoneのドローンが特別価格で販売されている。

今回対象となるのは、ドローンの地面に対する移動速度と方向を正確に測定することで、正確な位置制御を実現する「オプティカルフローモード」搭載の「HS290」（ブラック）と「HS260」。セール価格は「HS290」（ブラック）が過去価格から20%オフの8,232円、「HS260」が過去価格から30%オフの7,203円。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「HS290」（ブラック）

1,080Pの高解像度カメラを搭載し、カメラの角度を-90度から0度まで遠隔調整可能な小型ドローン。折りたたみ式で収納ケースと3つのバッテリーが付属している。

「HS260」

1,080P HDカメラを搭載した小型ドローン。カメラ角度は90度調整可能で、交換が便利なのモジュール化バッテリーが2個付いている。

【注意】本製品は100g以上の機体なので、屋外で利用する場合、市販の外付け型リモートIDを購入し、機体に搭載する必要がある。