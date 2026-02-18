4月並みの暖かさになったと思ったら真冬の寒さになったり、冬と春のせめぎあいが始まった北陸地方、今週末の3連休はどっちが優勢になるでしょうか。気温は平年を大きく上回る暖かさになりそうですが、後半天気は下り坂、お出かけは前半がよさそうです。

3連休 北陸地方お出かけは前半がおすすめ

今週末の3連休、お出かけは前半がおすすめです。

21日(土) 高気圧に覆われて各地晴れそうです。朝晩は冷えますので寒暖差に注意が必要です。

22日(日) 日本海の低気圧に向かって暖かい南風が吹き込み各地気温が上がる見込みです。4月中旬から下旬並みの気温になりそうです。積雪の多い所では、なだれや融雪洪水、屋根からの落雪、朝晩は融けた雪の再凍結によるスリップに注意してください。

夕方になると前線が近づき通過する見込みです。夜は雨の所が多いでしょう。

23日(月:天皇誕生日) 雨は朝までには上がりそうですが、前線通過後は、雲の多い空模様となりそうです。

あすから週末は一気に冬から春へ

あす19日(木)は冬型の気圧配置となり雪の降る所も多いでしょう。真冬の寒さになりそうです。

20日(金)は高気圧に覆われて晴れる見込みです。朝は放射冷却で気温は下がりますので道路や水道管の凍結などに注意が必要です。

21日(土)〜23日(月)は三連休は4月並みの気温になる所もあるでしょう。

22日(日)夕方から23日(月)朝は前線の通過で雨の降る所がある見込みです。

24日(火)以降は低気圧が通過し雨の降る所が多そうです。

来週は、冬が優勢 春は足踏み

26日(木)以降は、低気圧がたびたび通過するためぐずついた天気になりそうです。気温は平年並みに下がる見込みです。寒気が弱いため大雪の心配はなさそうです。ただし、標高の高い所では、まだまだ真冬のような気象状況になりますので注意してください。